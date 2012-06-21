Онлайн-розмову з провідними підприємцями на тему «Україна і світ 2021», у якій взяв участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, було присвячено найактуальнішим проблемам сьогодення. Вакцинування, яке розпочнеться у І кварталі 2021 року, має на меті охопити якомога більшу кількість людей.

«Щоб повністю уникнути ризику епідемії, 90% населення має бути вакциновано. Я це знаю з вакцинації грипу. Але це нереалістично. Я не знаю країн, де вакцинують таку кількість людей. Найбільша кількість щеплених — 40%, навіть не знаю, чи було 60%», — зазначив Прем’єр.

Медична система може витримати 30 тисяч добових хворих на коронавірусну недугу.

«Одна річ, коли ми боялися трьох тисяч хворих на день, інша, коли ми вже говоримо, що і 30 тисяч медична система витримає, — цитує УНІАН слова глави уряду. — Ключовим питання у медиках залишається: забезпечувати їх матеріалами, пацієнтів — ліжками, засобами захисту. Загалом можна боротися, сьогодні немає паніки».

Щодо карантину Прем’єр передбачає його чинність до кінця зими. Але й до літа ніхто не гарантує закінчення епідемії: «З коронавірусом ми проживемо ще наступні два роки. Питання в тому, яким буде формат нашого співіснування… Навесні ми бачитимемо динаміку розвитку. І єдиний інструмент, який працював скрізь, — це жорсткий локдаун, а коли закінчиться карантин, жодна країна не може спрогнозувати».

Спрогнозувати надання Україні чергового траншу МВФ Прем’єр-міністр зміг більш-менш конкретно, адже йдеться про наступний рік. «Хотілося б мати не пізніше лютого. Лютий — березень — це такі прогнози, про які ми говоримо з МВФ, за умови, якщо знову не буде якихось сюрпризів… У нас хороша співпраця з ЄС, ми отримали транш минулого тижня. Наступного тижня сподіваємося на прогрес у наших переговорах з МВФ, тому в нас доволі непогані перспективи».

Тому продовження реформ — одне із ключових завдань уряду зокрема щодо ведення бізнесу. Уряд ставить за мету досягти топ-50 в Індексі глобальної конкурентоспроможності й топ-30 у рейтингу Doing Business. «Зараз у рейтингу Doing Business ми коливаємося поблизу 60-го місця», — сказав Денис Шмигаль.

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