На Луганщині учасники Другої світової війни отримали фінансову допомогу не лише з державного, а й з обласного бюджету. Остання виплата стала додатковою підтримкою деяких пільгових категорій населення. Кошти з державного бюджету надають згідно з постановою Кабінету Міністрів України №170 від 14 березня 2018 року «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» як виплату разової грошової допомоги.
З ініціативи очільника Луганщини Юрія Гарбуза грошову допомогу передбачено за рахунок коштів обласного бюджету до Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, на сьогодні в Луганській області виплату вже проведено 26,9 тисячі осіб на загальну суму 31,697 мільйона гривень.
Крім того, з обласного бюджету за затвердженою розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза Комплексною обласною програмою медичного й соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017—2019 роки вже перераховано 2,33 мільйона гривень для 336 осіб на поштові відділення. Вони вже розпочали виплату.
Особи з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням у період бойових дій у Другій світовій війні, отримують з обласного бюджету по 10 тисяч гривень кожен. Учасникам бойових дій у період Другої світової війни передбачено виплати по 5 тисяч гривень.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»