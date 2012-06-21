Такий основний висновок дослідження, проведеного експертами Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Якщо 2012 року налічувалося 80 сільськогосподарських підприємств, що обробляють більше 10 000 га, то 2017-го – 93. Частка сільськогосподарських земель у користуванні агрохолдингів становила торік 29% від усіх сільгосппідприємств, тоді як у 2012 році цей показник становив 25%. Тобто, загальний земельний банк в обробітку агрохолдингами за п’ять років зріс з 5,6 до 5,95 млн га.
Агрохолдинги нерівномірно представлені в областях України. Найбільша їх кількість у 2017 році знаходилася в Київській (32), Чернігівській (28) та Полтавській (26) областях, у той час як найменше агрохолдингів було у Закарпатській (1), Луганській (5) та Чернівецькій (5) областях. Воно і зрозуміло – на Закарпатті та Буковині для них замало орної землі, а на Луганщині – трохи небезпечно.
Фахівці прогнозують подальше збільшення числа агрохолдингів та розширення земельного масиву, який вони обробляють. Адже на теперішній час сільське господарство лишилося чи не єдиною галуззю реальної економіки, яка стабільно працює і дає прибутки.