Міжнародна група вчених зі США, Мексики і Франції повідомили про виявлення ознак життя на Марсі. Знахідку, у вигляді органічних молекул і летючих з'єднань, виявили в марсіанському ґрунті. Ознаки життя знайшов марсохід Curiosity, який діяв у рамках місії Mars Science Laboratory. Вік глини понад три мільярди років. Журнал Science опублікував результати вчених. Молекули були виявлені марсоходом в ході нагрівання грунту до 500-850 градусів Цельсія.
Вчені припускають, що знайдені марсоходом речовини могли бути відходами життєдіяльності інопланетних організмів. Причому, їх джерелами могли бути як живі істоти, так і метеорити або геологічні процеси. Вони також відзначають, що ці молекули можуть бути фрагментами більших з'єднань. Точні дані встановити дуже складно.
Серед знайдених сполук були: сірководень, діоксид сірки, молекулярний кисень, тіофен, дво- і триметилтіофен, метантіол і діметилсульфід, вуглекислий газ. Палеонтологи вважають, що органічні речовини збереглися на більшій глибині, де і були захищені від окислення і іонізації.