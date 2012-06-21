Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на дані МОЗ.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають три області: Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.

До помаранчевого рівня епідемічної небезпеки віднесено дев’ять областей: Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Запорізьку, Київську, Львівську, Миколаївську, Сумську та Тернопільську.

Решта областей та місто Київ - у жовтій зоні.

Нагадаємо, що 17 лютого Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ у не менш як 13 регіонах менше 50 відсотків від епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню, більше 65% в; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більше 50%.

Червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше зазначених показників. Він визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення щодо скасування червоного рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів поспіль.

За час пандемії в Україні виявлено 1 374 762 випадки коронавірусу, зокрема за добу ​​10 057.