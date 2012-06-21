Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив у селі Містки Сватівського району створили цієї зими. Очолила його Оксана Лихачова. А сьогодні вона вже може показати відремонтоване приміщення для молокоприймального пункту: роботи виконано за сприяння Норвезького фонду у справах біженців, бо вся Луганщина — область з особливим статусом через бойові дії. Нині голова містківського молочного кооперативу готує проект для міжнародної програми допомоги ФАУ. Представники цього проекту пообіцяли допомогти з придбанням охолоджувача для молока.
«Одна з основних цілей нашого кооперативу — намагатися працювати безпосередньо з молокозаводом, без посередників. А це можливо тільки за умови, що буде істотний обсяг молока. І до того ж, щоб підвищити ціну на молоко, потрібні охолоджувачі, ємності для зберігання. Для індивідуального господарства купити таке — велика розкіш. Це під силу лише кооперативу», — пояснює Оксана Лихачова.
Голова новоствореного кооперативу дізналася про державні та обласні програми підтримки сільського господарства. Зокрема про те, як працює державна програма допомоги у кредитуванні представникам фермерських господарств: у її межах можна отримати до 70% компенсації вартості купленого устаткування (без ПДВ). Оксана Лихачова вважає, що це може стати третьою програмою допомоги містківському кооперативу.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»