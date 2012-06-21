Цікавим спостереженням поділилися співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Вони вже понад три роки спостерігають за життям стада диких корів, поведінка якого сильно відрізняється від того, що можна побачити у домашніх сільськогосподарських тварин.

Велика рогата худоба, яка народилася і живе в дикій природі без нагляду людей, стала поводити себе аналогічно її предкам, турам: тварини об'єдналися в організовану групу, де підтримується сувора ієрархія. У стаді захищають молодняк і успішно виживають в оточенні природних ворогів. На відміну від звичайного сільського стада, здичавілі тварини діють структуровано і завжди злагоджено. Телята в групі тримаються між дорослим биком і коровами, у найбільш безпечному місці стада. Захист телят – пріоритетне завдання всіх тварин у стаді. Головний бик, найстарший і найсильніший, не виганяє молодих самців, а зберігає їх у групі для захисту від хижаків. Місце в стаді є тільки тим бикам, які ведуть себе спокійно і не заперечують ролі лідируючого альфа самця.

Колись у цих лісах проживав дикий предок здичавілих корів – тур. Цей дикий бик був розповсюджений по всій лісовій та степовій зоні Євразії. Разом із тарпаном та зубром тур створював відкриті ландшафти шляхом активного впливу на ґрунт та рослинність. Ці тварини були необхідним фактором існування степу та структури лісів. За що вчені назвали їх «екосистемними інженерами».

Фотографії унікального стада з'явилися на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у соціальній мережі Facebook. Їх зробила група дослідників під час підготовки до зйомок документального фільму про зону відчуження, що охороняється. Вчені також повідомили, що стежать за здичавілими тваринами вже понад три роки.

Стадо здичавілих корів у заповіднику з’явилось внаслідок смерті їх колишніх господарів – самопоселенців із села Луб’янка. Корови облюбували велику територію біля річки Ілля в західній частині Чорнобильської зони відчуження, розмножилися. Це не перший випадок на цій території. Майже 35 років тому вже існувало стадо дикої худоби. Після аварії на ЧАЕС майже рік існувало стадо здичавілих корів навколо колишнього села Чистогалівка. Пізніше його перегнали до експериментального господарства в с. Нові Шепеличі.

Крім вражаючих кадрів, фахівці також провели наукові спостереження. Вони оцінили стан худоби, підрахували кількість особин у стаді. Незважаючи на сильні морози, молодняк проявляє хорошу адаптацію до холоду. Більшість тварин виглядають абсолютно здоровими, тільки у головного бика є проблеми з правим оком.

Цей приклад дозволяє вченим аналізувати не тільки процеси реінтеграції одомашнених видів у дику природу, але і робити висновки про роль в екосистемі і звичках їх предків – турів. Судячи із здичавілого чорнобильського стада, ці вимерлі тварини були комунікабельними, соціальними, й інтелектуально розвиненими. Вони проживали переважно в лісах і дуже рідко ставали здобиччю хижаків, навіть вовка.

Для науки найбільш важливо, що приклад повернення великих травоїдних у позбавлені людської присутності екосистеми Полісся наочно демонструє, яку важливу роль вони в них виконують. Дикі корови, як і їх дикі предки – тури – працюють «живими газонокосарками». Поїдаючи значну масу однорічної рослинності, вони прополюють ліс від бур'янів і повертають в ґрунт поживні речовини в переробленому вигляді. З 1627 року в Європі не залишилося жодного дикого тура, тому спостерігати природні процеси в місцевих екосистемах неможливо вже майже чотири століття.

А ТИМ ЧАСОМ

Вперше за 100 років сюди повернулися бурі ведмеді

Як стало відомо «Урядовому кур'єру», вперше за сто років Чорнобильську зону почали заселяти ведмеді. Разом з ними там були помічені вовки і рисі.

Вчені припускають, що подібне «повернення» може бути пов'язано з тим фактом, що цю територію досить-таки давно покинули люди. Як підсумок, в тих краях припинилася будь-яка сільськогосподарська діяльність.

На думку дослідника Чорнобильської зони Сергія Гащака, хоч нині і неможливо встановити точну чисельність популяції тварин, які повернулися назад, але вже зараз можна припустити, звідки саме вони приходять:

Ведмедя можна зустріти практично на всій території, навіть взимку. Але їх ще не багато. Вони мігрують. До нас вони потрапляють, швидше за все, з білоруської території.

Також фахівець відзначив, що після того, як на Чорнобильській зоні з'явилися ведмеді, вовкам все частіше не вдається роздобути собі їжу, тому були випадки, коли ці хижаки харчувалися яблуками.