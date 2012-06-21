Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти трьох телеканалів та їхнього власника ґрунтується на свідченнях і доказах щодо їхнього фінансування державою-агресором.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у відеокоментарі, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Учора РНБО прийняла консолідоване рішення щодо накладення санкцій щодо трьох телеканалів та їхнього власника. Очевидно, що підставою цього стали незаперечні свідчення і докази, що ці телеканали вже довгий період часу фінансуються державою-агресором. Відповідно, держава не могла не діяти в тих умовах, коли агресія ще більше посилюється, коли Крим залишається окупованим, коли українські солдати продовжують гинути на окупованому Донбасі”, - підкреслив він.

За його словами, РНБО, отримавши від СБУ “очевидні докази” фінансування відповідних каналів з Російської Федерації, прийняла відповідне рішення щодо санкцій.

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Водночас Жовква наголосив, що рішення РНБО не стосується порушення свободи слова.

“Можна взяти український медіапростір і подивитися, скільки щоденно, щотижнево проводиться незалежних журналістських розслідувань, спрямованих проти Президента, проти влади в цілому, і вони продовжуються, очевидно, будуть тривати, бо це свобода і незалежність ЗМІ. Але не варто плутати ЗМІ, не варто плутати новини і фейки, пропаганду - це зовсім різні речі”, - підкреслив заступник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» вже припинено.