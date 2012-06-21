Росії посилять санкції, якщо вона не випустить українських військовополонених моряків та не поверне захоплені судна.
Термін для виконання рішення Трибуналу з Морського права до 25 червня, сказав постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, повідомляє Прямий.
«Прозвучали останні попередження російській делегації, що до 25 числа залишається дуже мало часу. Невиконання цього рішення матиме серйозні наслідки для Росії, включно з додатковими санкціями. Якщо все-таки вони будуть зволікати зі звільненням моряків та суден, я думаю, ми будемо вживати подальших заходів – це вже буде початок липня – в інших органах ООН», – заявив він.