Експерти визначили трійку найкращих японських силових двигуныв. Лідером рейтингу став двигун Honda K20 VTEC, який раніше встановлювався на Honda Civic Type-R в корпусі хетчбек.
Цей дволітровий силовий агрегат, який генерує 225 кінських сил, крім потужності відрізняється високою надійністю. До того ж, двигун встановлювали не тільки в японські моделі Honda, але і під капот Lotus Elise.
На другій сходинці – двигун Nissan SR20VET. У найбільш продуктивній модифікації він надає 276 кінських сил.
Замикає трійку кращих двигунів Toyota 2JZ-GTE. Цей силовий агрегат японська марка використовувала у великій кількості власних авто. Багато тюнінг-ательє змогли «розгойдати» його до вражаючої продуктивності в 1 тисячу кінських сил. Окремо експерти згадують двигун Toyota 3S-GTE, створений завдяки спільним зусиллям брендів Yamaha і Toyota. Цей використовується в авто бренду Lexus.