Більшість тролейбусів обласного центру обладнають GPS-навігаторами з функцією оголошення зупинок. КП «Полтаваелектроавтотранс» оголосило тендер на придбання відповідних навігаційних приладів повторно. Під час першої спроби торік у листопаді учасники тендеру подали не всі документи. За час, що минув, очікувана вартість закупівлі приладів збільшилася на 10 відсотків — із 540 тисяч гривень до 600 тисяч. Про це повідомив керівник підприємства-замовника Євгеній Зайцев.
Полтаваелектроавтотранс у своєму парку має 67 тролейбусів, 65 із них хочуть обладнати навігаторами з устаткуванням для оголошення зупинок. Нині комунальне підприємство орендує навігаційне обладнання запорізького заводу «Радіоком». Його встановлено на 10 машинах. Після закупівлі власного обладнання від орендованого відмовляться.
Подавати пропозиції учасники можуть до 4 липня. Аукціон призначено на 5 липня. Обладнати навігаторами тролейбуси фірма-переможець має до кінця цього року.