У Тростянці на Сумщині завершив роботу триденний фестиваль-конкурс «Чайковський-FEST», який уперше за шість років змінив формат. Разом з концертними програмами класичної музики організатори запропонували конкурс юних вокалістів, виконавців на фортепіано і струнних інструментах.
І фестиваль, і конкурс дуже зацікавили шанувальників класичної музики. У конкурсі за звання найкращих боролися представники Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей, Китаю та Сербії. Програму відкрила увертюра «Гроза», яку Петро Чайковський написав у Тростянці, а на завершення Харківський національний академічний театр опери і балету ім. М.В. Лисенка вперше просто неба у фортеці «Круглий двір» запропонував численним глядачам виставу «Мазепа».
Водночас із яскравим музичним дійством у місті облаштують новий спортивний комплекс, який працюватиме на базі стадіону імені уславленого бігуна земляка Володимира Куца. У комплекс входитимуть футбольні поля, легкоатлетичні доріжки, криті зали, а неподалік в урочищі Нескучне функціонуватиме біатлонна база. Усі роботи виконують коштом місцевого бюджету. Майбутній комплекс матиме назву «Академія спорту».