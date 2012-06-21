Починаючи з вересня поточного року в Україні набуває чинності заборона на установку малих архітектурних форм, рекламних стендів та інших конструкцій на міських тротуарах. Під заборону потраплять також будь-якого роду загородження, сходи і дашки, люки, рекламні стенди, павільйони та кіоски.
Лев Парцхаладзе, який обіймає посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства сказав про те, що згідно з новим законом, що вступає в дію з 1 вересня, будуть заборонені всі об'єкти, що заважають вільному пересуванню по тротуарах, призначеним для безпечного переміщення пішоходів.
Нове законодавство замінить прийняті в 2001 році правила. Тепер будь-яке нове будівництво доріг буде слідувати новим законом.