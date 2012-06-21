Спорудження Бескидського тунелю, який велетенською голкою проткнув Карпатський хребет і з’єднав Закарпатську та Львівську області, близьке до завершення. Тунельники пробили наскрізний отвір у Карпатах ще торік у жовтні, вийнявши загалом 270 тисяч кубометрів породи. У наступні місяці зосередилися на прокладанні інженерних мереж. Нині фахівці завершують налагодження всіх систем електрообладнання, вентиляції, а також добудовують платформу. Нову інфраструктуру на 90 відсотків змонтовано, підключають обладнання.
Бескидський тунель у Карпатах має стратегічне значення, адже це частина Пан’європейського транспортного коридору, який проходить п’ятьма країнами: Італією, Словенією, Угорщиною, Словаччиною та Україною. Після введення його в експлуатацію обсяг вантажоперевезень між нашою країною та Європейським Союзом може збільшитися вдвічі.
Інженерна споруда в Карпатах завдовжки 1746 метрів буде другою за протяжністю в Україні після Лутугинського тунелю на Луганщині (2063 метри). Пролягає на висоті 770—800 метрів над рівнем моря. Тунель двоколійний, що забезпечить рух залізничних потягів в обох напрямках. Після введення в дію пропускна спроможність на цій ділянці залізниці збільшиться із 47 пар поїздів на добу до 100, швидкість руху зросте до 60 кілометрів на годину.
До початку руху поїздів найбільшу підземну споруду в Карпатах залишаються лічені дні. Завершити всі роботи планують 25 травня.