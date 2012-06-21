В історії Зарічненської ЗОШ відбулася чергова знакова подія: 26 людей отримали посвідчення тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А-1. Серед них не тільки учні місцевої школи, а й молоді фермери, робітники сільгосппідприємств із багатьох сіл і селищ Лиманської об’єднаної територіальної громади — найбільшої в Україні. А вручав їм посвідчення досвідчений наставник і педагог, висококваліфікований фахівець своєї справи Леонід Клочан, який за 30 років роботи в навчальному закладі допоміг здобути професію механізатора сотням учнів.
До речі, Зарічненська ЗОШ — єдина на півночі Донецької області, яка готує механізаторів для села. Навчальний заклад нещодавно отримав безстрокову ліцензію на надання професійної освіти з підготовки трактористів-машиністів. Варто зазначити, що навчати майбутніх механізаторів тут розпочали ще в 50-ті роки минулого століття, і за цей час сільське господарство, як підтверджують документи, отримало майже 2 тисячі 250 трактористів.
Серед колишніх випускників — нині керівники фермерських господарств Олександр Журавльов, Олександр Квітницький, Сергій Шнипко, Володимир Шабля, Олександр Зубенко. Нині також є багато охочих отримати посвідчення тракториста-машиніста. Приміром, на наступний навчальний 2019/2020 рік група повністю укомплектована.
Дуже важливо й те, що на 119 році своєї історії Зарічненська школа має міцну матеріальну базу. Тут функціонують лабораторія для виконання практичних робіт, кабінети профорієнтації, теоретичної підготовки правил дорожнього руху. А ще є добротний гараж, набір різноманітних сільськогосподарських машин. І, звісно, трактори, парк яких недавно поповнив новенький «Бєларус».
Микола ПАСІЧНИК
для «Урядового кур’єра»