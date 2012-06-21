Понад 50 громадських організацій підписали меморандум про співпрацю, розвиток сучасної культури та мистецтва на Львівщині, а також задекларували спільні наміри щодо популяризації культурно-мистецького центру і впровадження спільних проектів та ініціатив на базі палацу мистецтв в обласному центрі.
Таку новину повідомили у прес-службі Львівської міської ради. І зазначили, що вперше в країні виступили з почином, який має на меті об’єднати представників громадського сектору задля втілення культурницьких проектів. Це буде своєрідним вільним майданчиком для реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді та вже визнаних митців, культурно-мистецьких, соціальних, доброчинних, волонтерських проектів, програм та ініціатив. Ідеться також про створення сучасних творчих центрів і шкіл, організацію різних заходів — виставок, концертів, форумів, семінарів, конференцій, майстер-класів. Ця діяльність не комерційна, вона має виключно соціальну спрямованість.
Ініціатори проекту сподіваються, що альянс творчої молоді об’єднає в подальшому майже 150 громадських організацій, які спільно працюватимуть на розвиток культури й мистецтва, збереження національної ідеї, пам’яті та ідентичності, історичних цінностей, українських традицій і засад демократичного суспільства.