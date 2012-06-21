Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У наступному році у новому мікрорайоні Лазурний міста Полтави, за умови отримання від держави субвенції, планують розпочати будівництво великого Палацу спорту, який, за приблизними оцінками, обійдеться держбюджету у майже 300 мільйонів гривень. Сума солідна, проте гроші на будівництво пообіцяв під час перебування на Полтавщині у березні цього року Президент України Володимир Зеленський. Принагідно пообіцяв посприяти коштами і на добудову спортивного комплексу в авіамістечку Полтави.

Цей довгобуд область прийняла на баланс від міста рік тому. За час, що минув, провели друге коригування проєкту цього комплексу й виконали ще низку певних будівельних операцій по доведенню його до ладу, на суму приблизно 19 мільйонів гривень. Але щоб повністю його добудувати, за оцінкою будівельників, треба винайти ще понад 100 мільйонів гривень. Наразі стан готовності цього об’єкту 75 відсотків.

Частину обіцяних Президентом коштів, у обсязі майже 65 мільйонів гривень, на добудову спорткомплексу в авіамістечку, області повинні надати ще до Нового року. Тільки дуже сумнівно, що будівельники встигнуть так оперативно їх освоїти. Та ще зважаючи на нинішню погоду. Втім, полтавці за останні роки довели всім, що здатні виконувати найскладніші роботи, причому на високому рівні.