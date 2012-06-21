Американська компанія SpaceX Ілона Маска здійснить запуски модулів, необхідних для створення навколомісячної станції Gateway. Про це заявили в NASA.

Йдеться про запуск на орбіту Місяця модуля з електродвигуном, а також станції життєзабезпечення і постачання. За даними фахівців, саме ці модулі будуть «основними елементами» для створення навколомісячної станції, яка в майбутньому стане пересадочним пунктом для місій на Місяць і подорожей у далекий космос.

Модулі будуть цілком зібрані на Землі і доставлені на орбіту в рамках одного запуску з космодрому на мисі Канаверал у Флориді не раніше травня 2024 року. Запуск здійснить SpaceX, яка планує вивести модулі в космос за допомогою своєї надважкої ракети-носія Falcon Heavy. Очікується, що загальна сума витрат у рамках контракту між NASA і SpaceX на реалізацію проєкту перевищить 332 мільйони доларів.

Нагадаємо,що в 2019 році влада США заявили про початок підготовки до польотів до Місяця. Програма Artemis складається з трьох етапів. Перший передбачає в 2021 році безпілотний політ корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. На другому етапі в 2023 року корабель з екіпажем облетить супутник Землі. На третьому етапі в 2024 році NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяць.

Передбачається, що дана програма стане важливим кроком на шляху до подорожей на Марс. У NASA планують відправити астронавтів до Червоної планети в середині 2030-х років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»