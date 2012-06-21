Якщо людство не скоротить викиди парникових газів в атмосферу і не візьме під контроль глобальне потепління, яке загрожує планеті все більше й більше, то вже до кінця ХХІ століття Земля опиниться під впливом постійних катастрофічних повеней. Проблема, про яку попереджають вчені, у порівнянні асоціюється за масштабом із всесвітнім потопом.
Сьогодні майже 600 мільйонів людей проживають на територіях, які розташовані на висоті менше 10 метрів над рівнем моря. Цим територіям завдають серйозної шкоди навіть невеликі повені, а в майбутньому, з підвищенням рівня Світового океану в результаті глобального потепління, проблема буде ставати все більш відчутною.
Учені з Австралії попереджають про те, що при найгіршому варіанті розвитку подій, який був змодельований у новому дослідженні, до кінця ХХІ століття в зоні прибережного підтоплення опиняться майже триста мільйонів людей, або більше ніж чотири відсотки населення Землі. Можливий економічний збиток, який буде нанесений повенями, оцінюють у 14 трильйони доларів.
«Навіть якщо рівень Світового океану буде зростати повільно, ми будемо спостерігати все частіші і руйнівніші припливи і штормові хвилі. До 2100 року Землю чекає справжній всесвітній потоп, якщо нам не вдасться взяти під контроль кліматичні зміни», – говорять представники Мельбурнського університету.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»