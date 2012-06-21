Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Організаторами досить незвичного Національного рекорду днями у Авдіївці на Донеччині стали бійці першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу Правого сектору, які виготовили найбільший тризуб. Утім, незвичним він був би у мирний час, а під час гібридної війни є навіть дещо закономірним і символічним. Адже зробили його захисники України із 13-ти гільз від протитанкових снарядів. Тобто від снарядів, випущених у бік російських танків, які припхалися сюди з території сусіднього держави, а не знайдені, як патякають у Кремлі, гірниками в місцевих шахтах чи придбані у крамницях військторгу.

Рекорд рекордом, а ще тризуб із гільз 122 калібру зроблений руками бійців ДУК ПС і встановлений у прифронтовій Авдіївці, водночас став меморіалом побратимам, які загинули в боях із проросійськими загарбниками частини території України.