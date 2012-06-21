Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Депутати міської ради Бахмута на пленарному засіданні сесії прийняли рішення про створення об’єднаної територіальної громади, що створена шляхом приєднання суміжних територій, із центром у згаданому місті обласного значення. Ймовірність її створення з’явилася ще навесні минулого року, коли були прийняті зміни до законодавства, що суттєво спрощували процедуру створення ОТГ довкола великих міст.
Як повідомили в Донецькому центрі розвитку місцевого самоврядування, зараз на території прифронтової Донеччини, яку контролює українська влада, розташовані 15 міст обласного значення, отож згадана спрощена процедура залишається дуже своєчасною і актуальною для донеччан. І тому нею вирішили скористатися і розпочали відповідні підготовчі процеси відразу у кількох містах, серед яких Бахмут, Вугледар, Дружківка, Маріуполь. А першими, хто пройшов усі етапи, виніс рішення на розгляд міської сесії і затвердив його, стали тепер вже «громадяни» Бахмута. Всього до складу Бахмутської ОТГ шляхом приєднання увійшли 17 населених пунктів – переважно скла і селища із загальною кількістю майже 10 тисяч мешканців.