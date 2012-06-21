Бельгія розпочне наступну фазу виходу з ізоляції 1 липня. Про це під час пресконференції заявила прем'єр-міністерка країни Софі Вільме. «Перш ніж деталізувати четвертий етап виходу з карантину, я хочу нагадати, що епідемія ще не завершилася, і ми маємо пам’ятати, що захищаючи себе, ми захищаємо інших», – сказала очільниця бельгійського уряду, додавши, що правил залишається дедалі менше, але їх треба дотримуватися. Вона нагадала своїм співвітчизникам «шість золотих правил» виходу з карантину: часто мити руки, віддавати перевагу активності на свіжому повітрі, вживати екстразаходів перестороги щодо людей з групи ризику, дотримуватися соціальної дистанції, підтримувати близькі контакти не більше, ніж з 15 людьми протягом тижня, запрошувати в гості не більше десяти чоловік.
Отже, з першого липня у Бельгії відкриють басейни, оздоровчі центри, парки розваг, казино. Культурні заходи можуть проходити у приміщеннях за присутності до 200 осіб і за умови дотримання запобіжних заходів. Отже, в країні запрацюють театри й кінотеатри. Для заходів на свіжому повітрі дозволяють збирати аудиторію до 400 осіб. Покупки в магазинах вже можна робити родиною і довше, ніж протягом 30 хвилин, як було досі. На ринках не обмежуватимуть кількість торгових палаток, проте вимога дотримання соціальної дистанції залишається незмінною. При цьому бельгійська влада рекомендує носити маски під час перебування у громадських місцях.
«Літо й атмосфера відпусток зменшує рівень нашої уваги й тривоги, але ми вас закликаємо бути обережними. Проте перестороги не мають заважати нам насолоджуватися тим, що у нас було забрано і що ми нарешті отримали назад», – сказала Софі Вільме.
Оксана КРАМАРЧУКдля «Урядового кур’єра»