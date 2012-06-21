Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Фейсбуці.

«У березні в лікарні, які працюють за договором з НСЗУ по всій країні, госпіталізовано найбільшу кількість пацієнтів за весь рік від початку пандемії – понад 97 тисяч осіб. Це на 52% більше, ніж у листопаді минулого року, коли було зафіксовано найбільшу кількість госпіталізацій», – повідомляє НСЗУ.

При цьому у порівнянні з лютим кількість госпіталізацій у Києві зросла на 239% до 10 тисяч осіб. На 210% збільшилася кількість госпіталізацій у Дніпропетровській області, на 200% – у Хмельницькій та Одеській областях, на 184% – у Житомирській, на 178% – у Київській, на 165% – у Львівській областях.

Також у березні порівняно з лютим на 127% зросла кількість пацієнтів, підключених до джерел кисню. Їх загальна кількість склала майже 76 тисяч, або 75% від усіх пролікованих пацієнтів у березні. На 115% зросла кількість пацієнтів, які були підключені до апарату ШВЛ – з майже 4 тисяч до понад 8 тисяч; на 50% – кількість пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії – з 8,5 тисяч до 16,5 тисяч.

Загалом, за даними НСЗУ, протягом квітня 2020 року – березня 2021 року стаціонарну допомогу у лікарнях отримали майже 435 тисяч пацієнтів із коронавірусом, з яких майже 18% лікувалися в умовах інтенсивної терапії.

Також НСЗУ повідомляє, що у березні пацієнтам надавали стаціонарну медичну допомогу 3 тисячі 250 команд. Середнє навантаження на них за місяць збільшилося вдвічі – з 15 пацієнтів до 31 пацієнта на одну команду.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 11 квітня, зареєстрували 7 856 нових випадків COVID-19. Померли 287 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 861 105 осіб; одужали 1 416 215 осіб; летальних випадків – 37 301.