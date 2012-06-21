Минулого року компанія Microsoft анонсувала пророкування тексту для редактора Word. Ця функціональність використовує модель машинного навчання для створення пропозицій на основі тексту, вже введеного користувачем. Незабаром після анонса Microsoft надала доступ до цієї технології 50% користувачам, які брали участь у бета-тестуванні Word.

Тепер, схоже, компанія має намір зробити цю можливість доступною для всіх. Згідно з планами щодо Microsoft 365, текстові передбачення будуть доступні користувачам Word вже в березні. Microsoft відзначила, що ця технологія допоможе набирати тексти ефективніше, пропонуючи слова швидко, своєчасно і точно.

Після розгортання функціональності користувачі Word бачитимуть сірим кольором текстові прогнози, які можна буде прийняти, не набираючи їх, – просто натисканням клавіші Tab або скасувати натисканням клавіші Esc. Згодом точність передбачення поліпшуватиметься в залежності від стилю письма користувача. Якщо користувач не зацікавлений у використанні такої технології, він зможе повністю її відключити.

Microsoft відзначає, що жодні дані не залишатимуть кордон системи користувача, і жодна людина не побачить їх, якщо інформація не передаватиметься через механізм зворотного зв'язку. Користувачі Word можуть перейти в розділ «Довідка -> Зворотній зв'язок», щоб відправити будь-які скарги або пропозиції в корпорацію «Майкрософт». Раніше в цьому місяці Microsoft почала розгортати підтримку передбачення тексту для користувачів Outlook (у веб-версії вона присутня з минулого року).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»