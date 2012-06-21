Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У Слов’янську на Донеччині завчасно підготувалися до пам’ятної дати в історії нашої держави. Зокрема співробітники центральної бібліотеки імені М. Петренка організували виставку «З Україною в серці», присвячену Дню Гідності та Свободи. Цей патріотичний захід є ще однією спробою віддати належне і вшанувати всіх українців, які в листопаді 2013 року згуртувалися, аби відстояти свої права і свободи та національні інтереси держави.

На виставці зібрали чимало документів, фотографій, газетних публікацій та книг, які нагадують і водночас відкривають нові сторінки історичних подій листопаду — лютого 2013 року на Євромайдані в Києві, а також інших містах України. І безпосередньо у Слов’янську також. Тому жителі міста мають можливість не тільки взяти до руку експоновані тут книги, приміром, «Щоденник Майдана» Андрія Куркова чи «Я з Небесної Сотні» Марка Рудневича, а й поспілкуватися з учасниками місцевого Євромайдану чи учасниками АТО/ООС, які зі зброєю в руках захищали Донбас і Україну від російської збройної агресії.