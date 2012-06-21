Болгарські археологи під час розкопок фортеці Калета в районі міста Свиштов на березі Дунаю виявили сліди Влада III Цепеша - знаменитого Дракули, який був прототипом головного персонажа в романі «Дракула» британського письменника Брема Стокера (1847 - 1912).
«Під час розкопок у фортеці ми дісталися до пласта XV - XVI століть, в якому виявили артефакти - олов'яні кулі для пищалей, які використовували війська Дракули, - повідомили археологи. - Нашу теорію підтверджують і історичні документи, зокрема лист воєводи, в якому стверджується, що він захопив цю фортецю взимку 1461 року і посадив там на кілок більше тисячі турків».
ДОВІДКА «УК»
«Справжнє ім'я Дракули - Влад Цепеш, це був воєвода, господар Валахії, який залишився в історії через послідовних і жорстоких нападів на турків-османів», - додав історик.
Фахівці вважають, що прізвисько Дракул (в перекладі з румунської "диявол", або, по асоціації, "дракон) було Владом Цепешем успадковане від його батька Влада II, який був лицарем ордена Дракона, створеного в 1408 році королем Угорщини Сигізмундом I Люксембургом і королевою Барбарою. Влад III в молодості носив саме це прізвисько - Дракул, проте пізніше більш поширеним став варіант з буквою "А" в кінці слова, і він з ним погодився.
Жорстокість Дракули стала номінальною, а сам історичний персонаж став героєм безлічі книг, кінофільмів, музичних та інших художніх творів.
Вчені вважають, що Дракула є спадкоємцем болгарської династії «Басараб», а його повне ім'я Йоан Влад.
До XV століття всі болгарські володарі носили перше ім'я Йоан. Незважаючи на те, що в той історичний період болгарської держави не існувало, традиція тривала в волоських і молдавських землях. Йоан Влад Цепеш тричі керував волоським воєводством, в період з 1461 - 1462 років захопив 17 фортець на Дунаї і вбив більше 23 тисяч турків, більшість з яких посадив на кіл.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»