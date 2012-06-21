Керамічну посудину у формі качки знайшли болгарські археологи в могилі бронзового століття недалеко від села Балей у північно-західній Болгарії. Посудина є винятковим зразком високо інкрустованої кераміки, створеної культурою Encrusted Pottery, фракійців доби бронзи, що проживали в нижньому Дунаї. У їхніх могилах знаходять інкрустовану кераміку, на честь якої названо цю культуру.

Поселення Балей було заселене у 400 році ІІ тисячолітті до нашої ери. Некрополь був виявлений випадково 40 років тому, і з тих пір археологи проводять тут розкопки. Балей – це єдина пам’ятка бронзового віку в Болгарії, де некрополь пов’язаний з сусіднім поселенням.

У 2020 році археологи розкопали 15 нових могил, багатих на інкрустовану кераміку, що дозволило збільшити кількість могил, виявлених у некрополі, до 132 і зробивши його найбільшим відомим некрополем бронзового віку в нижньому Дунаї. З 15 нещодавно розкопаних могил дві датуються першою половиною 2-го тисячоліття до нашої ери, 13 – другою половиною. Вісім з них були цілими з могильними речами та скелетами.

«Некрополь епохи бронзового віку пропонує нам нову інформацію про обряди поховання найдавніших фракійців та розповідає про їхні вірування та естетичні вподобання. Археологічна група знайшла багато пишно прикрашеного посуду. Вони використовувалися одночасно як подарунки для поховання та урни в сімейних гробницях.», – розповідає археолог Камен Бояджієв, який не входив до групи дослідницьких робіт на Балейському некрополі 2020 року.

«Тонко виготовлена посудина у формі птаха з багатим інкрустованим оздобленням справила дуже сильне враження серед найновіших знахідок Балейського некрополя», – каже вчений.

Археологічна група пояснює, що чудово інкрустована керамічна посудина у формі птаха, схожа на качку, була знайдена всередині урни.

«Інша вражаюча могильна споруда складається з трьох посудин з урнами, що зберігають прах померлих, які були накриті кришками. Серед урн древні люди поставили три посудини з високими ручками та ще одну миску. В одній з урн ми виявили посудину у формі птаха і голку з кістки, а в іншій – дві бронзові підвіски для волосся», – уточнюють дослідники.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»