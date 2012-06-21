У Болгарії під час проведення розкопок в стародавньому поселенні перехідного періоду археологи виявили глиняну табличку з протописьмом.

Як повідомляє Archaeology in Bulgaria, артефакт знайшли в поселенні, датованому перехідним періодом від кам'яного віку до мідного. Розкопки проводилися недалеко від міста Бата, муніципалітет Панагюріште, у південній частині центральної Болгарії.

Йдеться про доісторичну глиняну табличку, вік якої становить майже 7000 років. Вона покрита різьбленням, яка, на думку археологів, є так званим протописьмом. Цей термін був введений в 1960-і роки після того, як в Румунії археологи виявили три необпалені глиняні таблички із загадковими знаками.

Ще тоді вчені припустили, що гравюри на таких табличках могли бути засобом передачі інформації, тобто це була доісторична писемність. Розшифрувати такі послання не є можливим. Адже вони створювалися людьми, які не мали і не знали алфавіту. Втім, можливо, в недалекому майбутньому штучний інтелект допоможе вченим розгадати і ці написи.

Наразі достовірно не доведено, що ці стародавні знаки були дуже ранньою формою передачі інформації письмовим способом. Однак подібні таблички за останні 60 років не раз знаходили по обидва боки Балканських гір.

Існує навіть певна класифікація подібних артефактів, причому вік найдавніших з них становить 8000 років. Більшість таких табличок мають однакову еліптичну форму. На деяких з них є зображення тварин, але в більшості випадків стародавні писарі обмежувалися зображенням простих ліній і візерунків.

Цю глиняну табличку з протописьмом виявила команда археологів на чолі з Явором та Каменом Бояджієвими з Національного інституту та музею археології в Софії і Валерієм Петровим з Інституту етнології і фольклористики в Софії.

Доісторичне поселення, де вони знайшли артефакт, «просторе поселення площею не менше 150 тисяч квадратних метрів». Воно датується кінцем пізнього неоліту (новий кам'яний вік) і початком енеоліту (мідний вік).

На думку археологів, поселення з'явилося і існувало в період від 5100 до 4800 років до нашої ери. Воно розташовувалося на терасі по обидва боки берегів невеликої річки.

Відзначимо, що в останні роки в Болгарії знаходили подібні артефакти. Так, в 2017 році недалеко від Нової Загори на півдні країни було виявлено невелику керамічну табличку шостого тисячоліття до нашої ери з таємничими письмовими знаками.

Ще одна схожа знахідка – фрагмент керамічної таблички віком 7000 років з написом кінця неоліту. Він був знайдений в 2016 році під час розкопок доісторичного поселення на півночі країни. Цікаво, що на місці цього поселення було збудовано давньоримський форт, відомий вченим під назвою Ad Putea.

Ще один подібний лист віком майже 7000 років було виявлено в 2008 році недалеко від чорноморського міста Бургас. Він тисячоліттями лежав всередині кургану раннього енеоліту. До речі, про цю знахідку археологи повідомили широкому загалу тільки в 2016 році.

Одним з найвідоміших археологічних артефактів з доалфавітним листом досі вважається так звана Градешніцка таблички, виявлена в 1969 році недалеко від міста Градешниця Врацкого району на північному заході Болгарії. Артефакти, які можна порівняти з табличками Градешниця, також були знайдені в сучасній Румунії, тобто на північ від річки Дунай.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»