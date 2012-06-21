Величезну статую Ісуса Христа будує в Енкантадо, маленькому містечку в найпівденнішому штаті Бразилії Ріо-Гранде-ду-Сул, місцева організація «Асоціація друзів Христа». Обіцяють, що вона буде вищою за знамениту скульптуру в Ріо-де-Жанейро. Статуя «Христос-Заступник» буде зі сталі та бетону, її висота становитиме 43 метри, що майже на п’ять метрів більше, ніж висота скульптури Христа-Спасителя в Ріо.

Це робота скульптора Генесіо Гомеса Моури та його сина Маркуса. Голову й руки фігури Христа встановили 6 квітня, а будівництво, яке розпочалося в липні 2019-го, має бути завершено до кінця цього року, повідомляє CNN. Вартість скульптури становить близько 353 тисячі доларів, і організація збирає пожертви для завершення проєкту.

Усередині статуї буде встановлено ліфт, який доставлятиме туристів на оглядовий майданчик, розташований на рівні серця Христа.

«Це буде панорама за склом, звідки люди зможуть знімати долину», — розповів керівник проєкту Артур Лопес де Соуза. Він сподівається, що відкриття статуї Христа сприятиме притоку туристів у регіон неподалік кордону Бразилії з Уругваєм та Аргентиною.