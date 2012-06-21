Величезну статую Ісуса Христа будує в Енкантадо, маленькому містечку в найпівденнішому штаті Бразилії Ріо-Гранде-ду-Сул, місцева організація «Асоціація друзів Христа». Обіцяють, що вона буде вищою за знамениту скульптуру в Ріо-де-Жанейро. Статуя «Христос-Заступник» буде зі сталі та бетону, її висота становитиме 43 метри, що майже на п’ять метрів більше, ніж висота скульптури Христа-Спасителя в Ріо.

Це робота скульптора Генесіо Гомеса Моури та його сина Маркуса. Голову й руки фігури Христа встановили 6 квітня, а будівництво, яке розпочалося в липні 2019-го, має бути завершено до кінця цього року, повідомляє CNN. Вартість скульптури становить близько 353 тисячі доларів, і організація збирає пожертви для завершення проєкту.

Усередині статуї буде встановлено ліфт, який доставлятиме туристів на оглядовий майданчик, розташований на рівні серця Христа.

Фото з сайту edumka.com

«Це буде панорама за склом, звідки люди зможуть знімати долину», — розповів керівник проєкту Артур Лопес де Соуза. Він сподівається, що відкриття статуї Христа сприятиме притоку туристів у регіон неподалік кордону Бразилії з Уругваєм та Аргентиною.