У бразильському штаті Сан-Паулу виявили новий різновид коронавірусу. Про це в середу, 31 березня розповів президент біомедичного дослідницького Інституту Бутантан Дімас Ковас.

Він схожий на штам коронавірусу з Південної Африки. При цьому заражені цим різновидом вірусу, не контактували з побували з ПАР. Бразильські вчені не виключають, що новий варіант вірусу з'явився внаслідок зміни бразильського штаму P1.

Ситуація з коронавірусом у Бразилії залишається важкою. З початку пандемії в країні, за даними Університету Джона Хопкінса, виявлено майже 12,66 мільйона випадків зараження. Понад 317 тисяч осіб померли від COVID-19. За обома показниками Бразилія знаходиться на другому місці в світі, поступаючись тільки США.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу з подвійною мутацією виявили в Індії. Його виявили в штаті Махараштра. У індійських медиків поки що немає даних, що пов'язують цей різновид коронавірусу з швидким зростанням захворюваності на COVID-19 в деяких штатах країни.

Ще один підвид коронавірусу в березні виявили на північному заході Франції в регіоні Бретань. За попередніми даними, цей варіант не має підвищеної небезпеки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»