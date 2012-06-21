У 77 британців виявили нову форму коронавірусу, яка не зустрічалася раніше. Новий штам SARS-CoV-2 може виявитися більш заразним і менш сприйнятливим до вакцин, заявили вірусологи. «Він має відразу дві білкові мутації, що може створити великі проблеми. Він може виявитися гірше, ніж бразильський і південноафриканський варіанти», – сказав професор Пол Хантер.

Зараз фахівці встановлюють контакти хворих, щоб не допустити поширення інфекції. «Всі заходи з охорони громадського здоров'я будуть прийняті», – підкреслюється в поширеному епідеміологами повідомленні.

Новий різновид коронавірусу поки не має назви. Наразі це «варіант під розглядом», йдеться в повідомленні управління з охорони громадського здоров'я Великобританії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»