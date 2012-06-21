У Великобританії археологи-аматори за допомогою металошукача знайшли на покинутій фермі схованку з боєприпасами, які Франція відправила військам якобітів під проводом Чарльза Едварда Стюарта, передостаннього представника цієї відомої королівської династії.

Як повідомляє BBC News, схованку зі зброєю знайшли біля шотландського озера Лохабер і однойменного населеного пункту. До речі, це містечко в середньовіччі дало назву одному з типів бойової сокири.

У схованці археологи-аматори знайшли 215 куль, які були ідентифіковані як кулі для мушкетів. Також були знайдені різні монети і позолочені гудзики.

На думку експертів, цей скарб є лише малою частиною військового вантажу, який Франція відправила для підтримки повстання якобітів. Так називали прихильників Чарльза Едварда Стюарта, які хотіли зробити його королем, відомого ще й як Красунчик принц Чарлі.

Він був нащадком Якова II, який претендував на англійський престол. Принц народився в Римі в 1720 році, а в липні 1745 висадився в Еріскеї, в Шотландії. Там він підняв якобітське повстання проти правлячих тоді Ганноверів. Принца підтримали представники майже всіх гірських кланів Шотландії.

Вирішальною стала битва, що відбулася в Калодене, недалеко від шотландського міста Інвернеса в квітні 1746 року. Вважається, що у ній загинули майже 1500 якобітів. Вони загинули від рук солдатів урядової армії на чолі з герцогом Кемберлендським.

Незадовго до цього Франція, яка підтримала в конфлікті якобітів, відправила принцу Чарлі в Шотландію зброю і золото. Причому багато вчених впевнені, що якобіти у вирішальній битві програли тому, що у них закінчилися боєприпаси.

Французька зброя, ймовірно, могло змінити хід історії, якби потрапило до якобітів вчасно. Але вона прибуло з запізненням, через два тижні після поразки якобітів у битві при Калодене. Археологи вважають, що хтось із якобітів або їх прихильників все-таки отримав вантаж з Франції, після чого розділив його на частини і заховав у схованки.

Один з них і був знайдений на давно покинутій фермі, розташованій на березі озера. До речі, встановлено, що ферма колись належала вчителюу принца Чарлі з гельської мови. Крім того, виявлені кульки за розміром відповідають калібру мушкетів, якими були озброєні якобіти.

Про свою знахідку археологи-аматори вже повідомили в Treasure Trove – організацію, що відповідає за охорону археологічних знахідок національного значення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»