Глави держав та урядів країн ЄС досягли консенсусу під час голосування щодо затвердження кандидатур президента Європейської ради, глави Єврокомісії та інших керівних посад. Про це на пресконференції у Брюсселі журналістам повідомив чинний президент Європейської ради Дональд Туск. Він нагадав, що дискусія між європейськими лідерами щодо нового розкладу сил у ЄС тривала кілька діб, і зрештою вдалося досягти такої конфігурації, яка задовольнила всіх.

«П’ять років тому, коли відбувалися дискусії щодо затвердження Жана-Клода Юнкера на посаду президента Єврокомісії, ми мали кілька голосів проти. Зараз не було жодного голосу проти», — розповів Туск. Він зауважив, що хоча Ангела Меркель утрималася під час голосування за президента Єврокомісії, «вона підтримує це призначення».

Згідно з повідомленнями пресслужби Європейської ради, новою очільницею Єврокомісії стала міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн — одна з близьких соратниць канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона стане першою жінкою на посаді президента ЄК.

Наступником Дональда Туска на посаді президента Європейської ради обрано бельгійського прем’єр-міністра Шарля Мішеля. У січні 2018-го вперше за сім років він здійснив візит до Росії. Перебуваючи у Москві, Шарль Мішель висловився на підтримку збереження санкцій проти РФ доти, доки Кремль не виконає мінських домовленостей. Хоча Україна не належить до зовнішньополітичних пріоритетів Бельгії, проте на посаді президента Європейської ради Шарль Мішель провадитиме засади спільної політики ЄС, а поки що Брюссель непохитно дотримувався лінії на підтримку України.

Крім того, у Брюсселі визначилися, хто очолить зовнішньополітичну службу ЄС замість італійки Федеріки Могеріні. Ім’я нового очільника європейської дипломатії оприлюднив Дональд Туск. Ним став виконувач обов’язків глави МЗС Іспанії Жозеп Боррель. Наприкінці травня він заявляв, що за останні роки у світі «багато чого змінилося». «Наш союзник США нас не підтримує; наш старий ворог Росія знову дає про себе знати. Вона знову стає загрозою, а Китай скидається на нашого суперника. Тому так важливо, щоб європейці об’єднали свої сили», — вважає Жозеп Боррель.

Оголосивши номінації на ключові посади в євроінституціях, Дональд Туск висловив сподівання, що президентом Європарламенту стане представник Східної Європи. Протягом першого сесійного дня у Європарламенті нового скликання тривали дискусії щодо кандидатів на цей пост. Очевидно, новини з Брюсселя змінили пасьянс кандидатур на цю посаду та ім’я фаворитів у боротьбі за крісло президента ЄП. Ще на початку тижня найбільш імовірними кандидатами називали німця Манфреда Вебера та бельгійця Гі Верговстадта. Проте після завершення саміту глав держав ЄС у Страсбурзі кандидатури змінилися.

І учора ЄП обрав нового президента — під час повторного голосування більшість голосів здобув італієць Давід-Марія Сассолі. Результати другого туру голосування під час пленарного засідання у Страсбурзі оголосив чинний президент Європарламенту Антоніо Таяні, повідомляє Укрінформ.

Для того, щоб усі номінанти на вищі посади в ЄС могли приступити до виконання своїх обов’язків, їхні кандидатури має затвердити Європарламент. До листопада при владі у Брюсселі залишатиметься старе керівництво. До речі, саме Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер представлятимуть Євросоюз на саміті Україна — ЄС, який відбудеться в Києві 8 липня.