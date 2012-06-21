Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Стрімке зростання статистки захворюваності на коронавірус у Бельгії змусило уряд оголосити про нові обмежувальні заходи. «Ситуація дуже тривожна і серйозна, ми бачимо, що поширення вірусу набирає швидкості. Ми маємо це негайно зупинити», – заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кру.

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Серед нових обмежень – скорочення «соціальної бульбашки» – людей не з вашої родини, з якими ви обмінюєтеся обіймами та поцілунками – до трьох осіб. На гостини додому ви можете запросити не більше чотирьох осіб. Проте головне нововведення, яке засмутило багатьох бельгійців, – обмеження роботи барів до 11 години вечора. А у Брюсселі, який є рекордсменом за кількістю хворих і де кожен сьомий тест на коронавірус виявляється позитивним, муніципальна влада ухвалила рішення взагалі закрити бари та кафе, які торгують виключно алкоголем, поки що терміном на 30 днів.

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Таке рішення пояснюють тим, що ризик заразитися на COVID-19, за словами міністра охорони здоров’я Франка Ванденбрука, найвищий саме у барах, які він назвав «справжніми розсадниками вірусу». «Звичайно, у ресторанах також трапляються відвідувачі, які випивають зайвого і починають співати чи горлати, та це трапляється нечасто, тоді коли у барах – це звичне явище», – сказав міністр, додавши, що до ресторанів люди приходять головним чином, щоб поїсти, а в барах – п’ють доти, доки «стоять на ногах».

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Тож і в Брюсселі, і по всій Бельгії ресторани продовжуватимуть працювати до години ночі. Франк Ванденбрук наголосив, що заходи із запобігання поширенню коронавірусу легше забезпечити в ресторанах. «У ресторані ви сідаєте за стіл і за ним лишаєтеся, а в барах люди вільно пересуваються приміщенням», – пояснив чиновник. Окрім того, як повідомив очільник Брюссельської федерації готелів, ресторанів та кафе Філіпп Трін, ресторани бельгійської столиці зробили значні інвестиції, щоб у працівників і відвідувачів була змога дотримуватися суворих медичних протоколів. «Проте не всі ці заходи вживаються у кафе та барах, а якщо й вживаються, то атмосфера, яка панує там, і алкоголь не заохочують до дотримання цих заходів», – цитує Філіппа Тріна видання Brussels Times. Однак рішення про закриття барів у Брюсселі, природно, дуже засмутило їх власників. «Уряд це розуміє, і ми сподіваємося на допомогу», – заявив Філіпп Тріне.

Схоже, влада Брюсселя переконана, що саме під дією алкоголю люди стають безпечними і нехтують головними правилами безпеки щодо коронавірусу. Тому, окрім закриття барів, у бельгійській столиці ще й заборонили розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. А також оголосили про закриття кафе, навіть тих, у яких подають їжу, навіть у спортивних клубах.

Щодо роботи навчальних закладів, то поки що школи й вищі навчальні заклади Брюсселя працюють без обмежень. Проте зустріч щодо подальшого графіку роботи освітніх закладів за участі представників усіх 19 районів столиці відбудеться наступного четверга.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", через другу хвилю розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, землі Федеративної Республіки Німеччини не прийматимуть туристів з «внутрішніх зон ризику».

Тобто, якщо берлінець захоче провести відпустку у Баварії, йому тепер можуть відмовити в заселенні в готель. Нові правила, які загрожують ускладнити подорожі Німеччиною для самих німецьких громадян, узгодили глава урядової канцелярії Хельге Браун і його колеги з більшості земель. Згідно з проєктом, який опинився у розпорядженні газети Sueddeutsche Zeitung, йдеться про обмеження щодо вихідців з тих регіонів ФРН, де показник заражень коронавірусом становить понад 50 осіб на 100 тисяч жителів протягом семи днів.