Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Будівля колишнього Петровського Кадетського корпусу в центрі Полтави стала вже притчею во язицех, тому що її час від часу хтось перекуповує, обіцяє реставрувати, проте за майже десять чи й більше років майже нічого не змінилося. Вона як стояла обдерта й обмальована, так і стоїть, викликаючи шок у численних туристів, гостей міста і самих полтавців, які змушені щодня повз неї проїжджати чи проходити.

Востаннє її пообіцяла відновити державна судова адміністрація, начебто, вже виготовили проєктно-кошторисну документацію з тим, щоб у її кімнатах розмістити усі районні суди Полтави. Проте реставраційні роботи так і не розпочали. Хоча в цьому році зрушення таки є. З будівлі вивезли сміття, її обгородили, охороняють. Але безуспішні спроби реставрувати об’єкт робили й інші його тимчасові власники чи орендарі. Тим часом, якщо подивитися на будівлю корпусу з висоти пташиного польоту, вона вже стоїть без даху. Мине ще кілька років, і від історичної пам’ятки можуть залишитися тільки спогади та інформація у Вікіпедії.

Щоб цього не сталося, до проєкту порятунку будівлі вирішила доєднатися Полтавська обласна державна адміністрація. На думку її голови Олега Синєгубова, в просторих аудиторіях Кадетського корпусу можна було б розмістити інший державний освітній заклад. Це був би найкращий варіант відновлення історичної ролі об’єкта.

Залишається винайти кошти. А їх для реалізації проєкту треба чимало— сотні мільйонів гривень. І все таки, якщо в очільника області з’явилася ідея, значить він може розраховувати на якусь державну субвенцію. Це дає підстави полтавцям сподіватися на позитивне розв’язання давно перезрілої проблеми.