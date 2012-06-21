Дострокові пенсії для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах, — принципова позиція уряду. Чинний механізм фінансування дострокових пенсій для тих, хто працює у важких та шкідливих умовах, неякісний та спричиняє проблеми для людей та бізнесу. Уряд пропонує розв’язати цю проблему, змінивши механізм фінансування таких пенсій та запровадивши професійну накопичувальну пенсійну систему для цих працівників. Це такий спосіб фінансування дострокових пенсій, коли люди отримують від роботодавця кошти у власність на свої пенсійні рахунки щомісяця, доки працюють у важких або шкідливих умовах. А потім з накопичених коштів отримують дострокову пенсію, повідомляє Мінсоцполітики.