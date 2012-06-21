Член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах німецького Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні летальної зброї.
Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник у Twitter.
За його словами, Норберт Рьоттген став першим впливовим німецьким політиком, який підтримав надання Україні летальноїх зброї.
"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї!", – написав Мельник.
У суботу, 24 квітня, авторитетне німецьке видання Frankfurter Allgemeine повідомило, що Київ просив у Берліна вживані німецькі корвети. Проте джерела видання стверджують, що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.