У М'янмі в бурштині виявили залишки чотирьох жаб, які жили майже 99 мільйонів років тому. Відзначається, що це найдавніші жаби з коли-небудь знайдених у бурштині: так, попередні знахідки датуються 40 мільйонами років – на Карибських островах, і 25 мільйонів років – у Мексиці.
За словами герпетолога Девіда Блекберна (David Blackburn) із Флоридського музею природознавства (Florida Museum of Natural History), нова знахідка особливо примітна тим, що виявлені жаби були частиною тропічної екосистеми, яка не сильно відрізнялася від сучасної, якщо не брати до уваги динозаврів.
Серед знайдених жаб найкраще збереглася раніше невідомий вид Electrorana limoae. Науковці зазначили, що у цьому бурштині вона має голову, передні кінцівки, частину хребта, залишки задніх кінцівок жаби, а також невідомого жука. Сама жаба близько трьох сантиметрів у довжину, схоже, що вона не встигла повністю сформуватися до смерті.
Через відсутність інших частин тіла у неї науковцям важко визначити, як вона пов’язана з іншими жабами. Знайдені залишки можуть вказувати на те, що Electrorana limoae відноситься до жерлянки (Bombina) або до жаб-повитух (Alytes), але жаби цих видів живуть в помірному кліматі, а не в дощових лісах.
Робота, присвячена дослідженню, була опублікована в журналі Nature Scientific Reports, коротко про неї повідомляє портал ScienceAlert.