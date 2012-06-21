Десять мільярдів років тому Чумацький Шлях поглинув іншу галактику. Це, мабуть, було найбільшим зіткненням в історії Чумацького Шляху, і воно робить нашу галактику особливою. Залишки «з’їденої» галактики досі спочивають у центрі Чумацького Шляху.

Це відкриття описано в науковій статті, опублікованій в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрономи вивчили безліч світил в центральній частині Чумацького Шляху і виявили щось дивне.

«З десятків тисяч зірок, які ми спостерігали, кілька сотень разюче відрізнялися від інших за хімічним складом і швидкістю обертання, – розповідає перший автор статті Деніел Орта-Деррінгтон з університету Ліверпуля імені Джона Мурса. – Ці зірки настільки відрізнялися від інших, що вони могли бути тільки з іншої галактики».

Цю галактику, що колись зіткнулася з Чумацьким Шляхом, астрономи назвали Гераклом. За розрахунками фахівців, сумарна маса її зірок становила майже 500 мільйонів Сонць. Це приблизно вдвічі більше, ніж в галактиці Гайя-Енцелад, зіткнення з якою ще недавно вважалося найбільшим в історії Чумацького Шляху.

Злиття з Гераклом відбулося 10 мільярдів років тому. Чумацький Шлях тоді ледь зародився. Експерти вважають, що зіткнення з такою великою галактикою, як Геракл, на самому початку життєвого шляху – надзвичайно рідкісне явище. Воно робить Чумацький Шлях унікальним серед інших спіральних галактик.

За розрахунками вчених, Геракл залишив помітний слід в історії Чумацького Шляху. Близько третини світил в розрідженій сферичній складовій Галактики дістався їй від цієї загиблої зоряної системи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»