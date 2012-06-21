Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумщина належить до регіонів, де активно опікуються створенням додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку.
За словами начальника відділу дошкільної, загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Світлани Бирченко, торік створено 24 групи на 460 місць, що стовідсотково відповідає наміченому.
Зокрема, 15 груп на 280 дітлахів запрацювали у закладах, що функціонують, решта в тих підрозділах, які тривалий час використовувалися не за призначенням.
Нинішнього року будуть створені ще 14 груп для 280 малят.
Таким чином ця важлива ланка освітнього і виховного процесу неухильно розвивається і наповнюється конкретними справами.