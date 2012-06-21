У Чехії з 9 грудня ресторани та інші заклади громадського харчування будуть закриватися на дві години раніше – о 20:00 за місцевим часом, повідомляють місцеві ЗМІ.

З 9 грудня в республіці також заборонено розпивання спиртні напої на вулиці і продаж алкоголю на ринках. На порушників обмежувальних заходів будуть накладатися великі штрафи. Для фізичних осіб – до: 1 900 євро, для юридичних – до 115 000 євро.

Міністр охорони здоров'я країни Ян Блатний зазначив, що процес зниження кількості нових випадків зараження коронавірусом зупинився, що може зменшити навантаження на національну систему охорони здоров'я.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»