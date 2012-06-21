Нову мутацію коронавірусу виявили співробітники лабораторії в місті Брно на південному сході Чехії. Медики заявили, що цей різновид SARS-CoV-2 не є більш небезпечним, ніж британський або південноафриканський штами.

«Йдеться про мутації так званого spike-протеїну на поверхні вірусу. Саме на протидію йому націлені всі використовувані нині вакцини», – заявив місцевий епідеміолог Омар Шері. Два тижні тому в Чехії були виявлені перші пацієнти з південноафриканською мутацією SARS-CoV-2.

Всього ж у країні з населенням трохи більше 10 мільйонів осіб коронавірусом заразилися півтора мільйона жителів, померли – майже 26 тисяч. Така епідемічна ситуація в Чехії визнана однією з найбільш складних у Європейському Союзі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»