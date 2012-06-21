Його відвідали понад дві тисячі черкащан. Програма розпочалася на площі Богдана Хмельницького, звідки понад триста велосипедистів стартували до парку Сосновий Бір.
— Це надзвичайно важливий захід для містян, для України загалом. Адже нині під загрозою сімейні цінності в Україні, і надзвичайно прикро, що є сили, які хочуть зруйнувати поняття традиційної української сім’ї, — зауважив заступник міського голови Ігор Волошин, який теж брав участь у велопробігові.
У парку Сосновий Бір на черкащан чекала масштабна пізнавальна квест-гра «Країна здоров’я», спортивні естафети від клубу «Авана», змагання з армреслінгу, підняття гир, романтичні фотозони, аквагрим, майстер-класи з гончарства та виготовлення листівок. До програми долучилася й поліція. Поліцейські давали приміряти бронежилет, фотографувалися з охочими та розповідали дітям про правила безпеки на дорозі.
— Сім’я для нас — це найцінніше. Найбільша підтримка йде із сім’ї. Тому ми поділяємо цінності, які пропагує сьогоднішній фестиваль, — зазначила Юлія Сліпченко, інспектор зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції області.
Серед учасників вечірнього концерту були гурт «Крутий заміс» та майстер спорту України з жиму лежачи богатир Євген Хітяєв. Євген гнув сковорідки, надував грілки та агітував за здоровий спосіб життя.Також на завершення фестивалю відбулася лотерея. Розіграли багато призів. Головний подарунок — фітнес-трекер дістався молодому хлопцю Ігорю, який погодився, що саме час серйозно зайнятися спортом.