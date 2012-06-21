Масовими кулінарними заходами навряд чи кого тепер здивуєш. Однак фестиваль вареників, що його влаштували в Черкасах, видався для багатьох учасників вельми цікавим.
Поїдання вареників на швидкість, кулінарні конкурси, українські забави — так черкащани розважалися на фестивалі. Та й більше десятка видів вареників з різними начинками щось та означали! Із картоплею, грибами, капустою, сиром, вишнями, печінкою, ягодами. «Вареники — страва, яка ніколи не набридає, — поділилася враженнями одна з учасниць заходу Галина Лебідь, — бо кожна українська господиня, зберігаючи секрети мами і бабусі, готує їх по-своєму. Їх оспівано в українських народних піснях (пам’ятаєте, «Вареничків наварю, голубе сизенький!»). Вони щоразу різні завдяки різним начинкам — від солоних до фруктово-солодких». Як зізналася художній керівник «Дирекції парків» Інна Омелюх, такого розмаху вареничного мистецтва вона ще не бачила. Цікаво, що жителі міста власноруч ліпили вареники.