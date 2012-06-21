Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дiтьми цими днями приймав команди юних зоологів з усієї України.
Сюди на VII Всеукраїнський експедицiйно-польовий збір зʼїхалися 70 юних натуралістів — учнiв закладiв загальної середньої та позашкiльної освiти з числа учасникiв комплексних науково-дослiдних експедицiй, походiв, шкiл передового досвiду, польових практик iз досвiдом роботи в зоологiї з 16 областей.
Змістовна насичена програма допомогла учасникам збору широко ознайомитись з місцевими природними об’єктами та їхніми мешканцями, обмінятися досвідом, презентувати науково-дослiдницькі проекти за результатами експедицiй, походiв та польової практики.
Представляючи свої роботи, юні натуралісти розповіли про методи проведення досліджень флори та фауни, їхню актуальність, результати та прикладне значення своїх дослідів. Учасники збору взяли участь у польових та зоологiчних практикумах з орнiтологiї, ентомологiї та охорони дикої природи на базi Канiвського природного заповідника, взяли участь в екскурсіях визначними місцями Черкащини.