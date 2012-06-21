Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах взялися покращити систему теплопостачання. У житловому масиві «Дніпровський» упродовж вулиці Симиренківської в Черкасах розгорнулися роботи із заміни старого теплопроводу на новий, сучасний.
Залізні артерії ТЕЦ забезпечують навколишні будинки теплом ось уже 45 років. За цей час труби відчутно зносилися. До того ж ґрунтові води також зробили свою справу. Отож назріла необхідність замінити старі трубопроводи на нові, енергоефективні, попередньо ізольовані, із захисним покриттям.
Під час реконструкції системи зводяться до мінімуму можливі втрати тепла.
Як розповів голова правління ПРАТ «Черкаське хімволокно» Віктор Олексенко, у підпорядкуванні якого й перебуває теплоелектроцентраль, роботи проводяться коштами інвестиційної складової тарифу, який оплачують жителі міста.
Над модернізацією системи теплопостачання зі свого боку працюють і в КП «Черкаситеплокомуненерго». Недавно на засіданні НКРЕП схвалили інвестиційну програму цього підприємства, визнавши її найкращою в Україні. Планується модернізувати котельню по вулиці О. Дашкевича. Це дасть змогу забезпечити потребу в тепловій енергії центральної частини міста. Окрім того, планується виконати роботи із заміни мереж.
Як розповів директор підприємства Павло Карась, прогнозоване навантаження на тариф у зв’язку з комплексом необхідних робіт становитиме трохи менше 2%, що повністю відповідає політиці національного регулятора. Він вважає, що в найближчі кілька років підприємство зможе перейти на амортизаційну заміну мереж. Тоді це різко зменшить аварійність і покращить якість теплопостачання.
Разом з тим у підготовці до нового опалювального сезону в обласному центрі ще чимало невирішених проблем. Поряд із проведенням гідравлічних випробовувань, які здійснюють теплопостачальні організації, нині у місті працюють над тим, аби з початком холодів оперативно розпочати опалювальний сезон і житлові будинки (запірна арматура, внутрішні мережі) були повністю готові до подачі тепла у квартири.