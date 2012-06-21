Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У Черкасах завершилися всеукраїнські змагання бригад екстреної медичної допомоги. Перше місце вибороли фельдшери з Волині, друге — зайняла лікарська бригада з Закарпаття, третє — бригада з Хмельниччини. Першість серед іноземних команд посіла бригада парамедиків із м. Каунас (Литва), а найкращим серед студентів виявився колектив фельдшерів Черкаської медичної академії.
Лікарські, фельдшерські, парамедичні та студентські бригади змагалися в рівних умовах, виконуючи ті самі завдання. Бригади відпрацьовували клінічні випадки з реального життя, взаємодіяли всередині системи, а також із працівниками поліції та ДСНС. Кожна бригада екстреної медичної допомоги мала змогу перевірити свої знання стосовно виконання протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах, надзвичайних ситуаціях та інцидентах із масовими жертвами.
Суддями та експертами були фахівці з екстреної та військової медицини України, Литви, США та Ізраїлю.
Змагання бригад екстреної медичної допомоги стали важливим стимулом для безперервного навчання та удосконалення знань і практичних навичок бригад, від яких залежить життя кожного, в кого виникає невідкладний стан.