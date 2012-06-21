Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Разом із ІТ-фахівцями у Черкаській облдержадміністрації розпочали запроваджувати нову культуру організації роботи. Тут розподілили стратегічні сфери, і в межах кожної з них формують пріоритети. Надалі багатоплатформну систему управління проєктами «Trello», яка використовує парадигму керування проєктами, запровадять для керівників структурних підрозділів.
Як розповів голова облдержадміністрації Роман Боднар, переваги такої системи полягають у тому, що будь-які конкретні завдання чітко підпорядковані баченню розвитку області, стратегічним сферам та напрямкам. Це дає змогу контролювати одразу всі напрямки управління, зокрема ефективність планування робочого процесу. Також запровадження нової системи допоможе правильно оцінити трудові затрати, автоматизувати та оптимізувати деякі процеси.