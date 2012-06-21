Redmi, бренд компанії Xiaomi, представив два нових смартфони Redmi K20 і K20 Pro. Старша модель вперше в серії отримала флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 855, а також висувну 20-мегапіксельну камеру.
Виробник оснастив Redmi K20 Pro 6.39-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2340x1080 і співвідношенням сторін 19,5: 9, підекранним сканером відбитків пальців, потрійною основною камерою на 48, 13 і 8 Мп, а також батареєю ємністю 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 27 Вт. Смартфон, що працює на Android 9 Pie з оболонкою MIUI 10, вийде у версіях 6 Гб ОЗУ / 64 Гб, 6 Гб ОЗУ / 128 Гб і 8 Гб ОЗУ / 256 Гб.
У Redmi K20 більшість характеристик збігаються зі старшою моделлю. Винятком стали чіпсет Snapdragon 730 і швидка зарядка меншої потужності - 18 Вт.
Вартість базової версії Redmi K20 Pro (6/64 Гб) складе $ 362, смартфон надійде в продаж 1 червня. Аналогічний K20 обійдеться користувачам в $ 290, і він з'явиться на полицях магазинів 6 червня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»