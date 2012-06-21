Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило розподіл карантинних зон. Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 20 регіонах та в Києві, на червоному рівні знаходяться столиця та 10 областей.

Про це йдеться в даних МОЗ.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 21 регіоні – в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 28 березня становить 106,7.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області – 120,7 на 100 тис. населення, у Житомирській – 119, у Хмельницькій – 113,4.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом на 28 березня у Києві – 84,7%, Житомирській області – 73,7, Київській – 77,1%, Львівській – 68,7%, Миколаївській – 68,2%, (при визначеному показнику 65%).

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів встановив індикатори, за якими місцеві комісії ТЕБ і НС можуть вводити додаткові обмеження у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки.

Згідно з документом, підставою для впровадження додаткових обмежень визначені наступні ознаки: кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх 7 днів на території окремої територіальної громади перевищує 70; кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх 7 днів перевищує кількість випадків за аналогічний період на 50% та більше.

17 лютого Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України менш як 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше ніж 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше ніж 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більш як 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.

Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.