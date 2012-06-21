Людські сліди, вік яких становить 15,6 тисячі років, виявлені на півдні Чилі. Про це повідомив телеканал Teletrece.
Група вчених з Південного університету Чилі зробила знахідку ще в 2011 році під час розкопок в одному з районів міста Осорно. Через кілька років археологам вдалося встановити, що знайдені сліди відносяться до пізнього плейстоцену – епохи четвертинного періоду, що ропочалася 2,5 мільйона років тому і закінчилася 11,7 тисяч років тому.
«Існують й інші людські сліди, виявлені в Америці, але ні в одному з випадків не вдалося встановити такий великий вік», – розповіла одна з керівників дослідження, археолог Карен Морено. За її словами, встановити вік знахідки вдалося завдяки органічному рослинному матеріалу, який був витягнутий з місця розкопок.
Як відзначили вчені, в тих же шарах грунту були виявлені знаряддя з каменю, які можна вважати додатковим свідченням того, що в Південній Америці в той час вже жили люди. Раніше чилійським археологам вже вдалося знайти людський слід віком 14,6 тисячі років, проте в науковому співтоваристві тривали суперечки про час заселення континенту.
Нині найдавніші сліди наших предків були виявлені в Танзанії. Їх вік оцінюється в 3,5 мільйона років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»